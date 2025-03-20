İstanbul’da Sosyal Medyada Bant Daraltma Kullanımı

GÖZALTILAR SONRASI ERİŞİM SORUNLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 106 kişi için gözaltı kararı alındı. Sabah saatleri itibarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 80’den fazla kişi evlerinde gözaltına alındı. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar, platformların tamamen çöktüğünü ya da çok yavaş çalıştığını ifade ediyor.

BANT DARALTMA UYGULAMASI DEVREDE

Erişim kısıtlamalarının ardında, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan içeriklerin kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen önlemler bulunuyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da belirgin olarak hissediliyor. Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarının erişiminde önemli sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, VPN ile sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyor.

ERİŞİM KISITLAMALARI NE ZAMAN KALKACAK?

Yetkililerden kısıtlamaların ne zaman ortadan kaldırılacağına dair henüz net bir bilgi verilmedi. İstanbul’daki internet hızının düşmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı. Erişim engelinin şu an için yalnızca İstanbul’da geçerli olduğu duyurulmuşken, ilerleyen saatlerde bu kısıtlamanın genişleyip genişlemeyeceği belirsizlik taşıyor. Kamuoyunun bu erişim engeliyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği dikkati çekiyor.