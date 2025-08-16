İstanbul’da Su Kesintileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Ağustos tarihinde İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri olacağını duyurdu. Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırmakta.

KESİNTİ YAŞANAN İLÇELER VE AÇIKLAMALARI

Kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Ataşehir, Eyüpsultan ve Tuzla yer almakta. İşte detaylar:

**ATAŞEHİR**

Etkilenen Mahalle: Barbaros Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 300 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 15.08.2025 20:41:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:30

Detaylı bilgi için: ALO 185

**EYÜPSULTAN**

Etkilenen Mahalle: Emniyettepe Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:44:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

**TUZLA**

Etkilenen Mahalle: Evliya Celebi Mah.

Arıza Açıklaması: İdaremiz dışı yapı inşaatı çalışmaları sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 16.08.2025 12:49:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.08.2025 16:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek detaylara ulaşabilirler.