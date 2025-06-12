İstanbul’da Su Kesintileri Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler belirlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 12 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. Gözler, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna çevrildi. İşte İSKİ’nin 12 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

BU İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında en doğru bilgiyi almak için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi ziyaret edilebilir. Kullanıcılar, bulunduğu ilçeyi seçerek bölgedeki su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Bahçeşehir’de su kesintisi yaşayan mahalle: İkitelli OSB olarak belirtiliyor. Burada içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun olduğu ifade ediliyor. Bu kesinti 12 Haziran 2025 12:13:20 tarihinde başlayacak ve tahmini olarak 12 Haziran 2025 17:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Gazi Osmanpaşa’da ise su kesintisi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde meydana gelecek. Bu bölgede de içme suyu hatlarında yaşanan bir arıza yüzünden 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuş durumda. Kesinti 12 Haziran 2025 15:54:53’te başlayacak ve 12 Haziran 2025 20:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için yine ALO 185 hattı ile iletişime geçilebilir.