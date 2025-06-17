İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Silivri’de su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran günü İstanbul’da gerçekleşecek su kesintisi hakkında detayları açıkladı. İSKİ’nin açıkladığı bilgilere göre, suların ne zaman geri geleceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Etkilenen mahalle, Selimpaşa Merkez Mahallesi olarak belirlendi. Kesintinin nedeni ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 150 mm çaplı şebeke hattında yaşanan bu arıza, su akışının kesilmesine neden oluyor.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Kesinti 17 Haziran 2025 tarihinde, saat 10:25’te başlayacak. Tahmini olarak su kesintisinin sona ereceği saat ise 17:00 olarak belirlenmiş durumda. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 hattını arayarak detayları öğrenebilir.