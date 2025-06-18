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İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAĞCILAR’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Bağcılar’da yaşanacak su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman sona eriyor sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 18 Haziran günü İstanbul’daki su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalleler arasında Mahmutbey Mahallesi bulunuyor. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” bildirildi.

SU KESİNTİSİ BAŞLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Kesinti 18.06.2025 tarihinde saat 12:54:24’te başlayacak ve tahmini bitiş tarihi olarak 18.06.2025 saat 17:00 gösteriliyor.

UYARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detaylı bilgi almak isteyenler için Alo 185 numaralı hattın araması öneriliyor.

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