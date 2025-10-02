İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK ZONLAR AÇIKLANDI

İstanbul’da su kesintisi yapılacak bölgeler açıklandı. İSKİ, 2 Ekim tarihinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) web sitesi üzerinden kendi bölgelerinde yaşanacak olan su kesintileri hakkında güncel bilgi alabiliyor.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Avcılar ilçesinde bulunan Ambarlı Mahallesi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle su kesintisinden etkilenecek. Kesinti, “250 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle yaşanıyor. Su kesintisi 2 Ekim 2025 tarihinde saat 13:04’te başlayıp, tahmini olarak 20:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 numarası aranabilir.

BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDEKİ DURUM

Başakşehir ilçesinde ise Ziya Gökalp Mahallesi, içme suyu hatlarındaki arızadan dolayı kesintiden etkilenecek. Burada “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” meydana geldiği belirtiliyor. Bu kesinti de 2 Ekim 2025 tarihinde 09:50’de başlayıp, 20:00’de sona ermesi bekleniyor. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak için ALO 185 numarasını tercih edebilirsiniz.

ESENYURT BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ

Esenyurt ilçe sınırında, Namık Kemal Mahallesi’nde de içme suyu hatlarındaki bir arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Burada da “250 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle kesintinin 2 Ekim 2025 tarihinde saat 13:04’te başlayıp 20:00’ye kadar sürmesi tahmin ediliyor. Detaylı bilgi için ALO 185 araması yapılabilir.