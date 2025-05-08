İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEYKOZ SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Beykoz’da meydana gelecek su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbullular “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Mayıs tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri hakkında detaylar.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgileri

Kesintiden etkilenen mahalle Tokatköy Mahallesi oldu. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Kesinti başlangıç tarihi 08.05.2025 saat 09:54:06 ve tahmin edilen bitiş tarihi ise 08.05.2025 saat 18:00 olarak açıklandı.

İletişim Bilgisi

Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin ALO 185 hattı üzerinden detaylı bilgi sağlanıyor.