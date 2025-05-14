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İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

KAĞITHANE’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı açıklamada 14 Mayıs günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kağıthane’deki su kesintisiyle ilgili bilgiler de merak ediliyor. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Etkilenen mahallelerden biri Gültepe Mahallesi. İSKİ, içme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında bir arıza meydana geldiğini belirtiyor. Kesinti, 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:01:22’de başlayacak ve tahmini olarak 14 Mayıs 2025 tarihinde 18:00’de sona erecek.

DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN

Vatandaşlar, su kesintileriyle ilgili daha fazla bilgi almak için ALO 185 numaralı hattı arayarak bilgi alabilirler.

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