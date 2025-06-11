İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Bahçelievler’de su kesintisi hakkında bilgiler gün yüzüne çıktı. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 11 Haziran tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak bölgeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte İSKİ’nin belirtilen tarihlerdeki su kesintisi saatleri:
ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMALARI
Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH
Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE DMA VANA/DEBİMETRE DEĞİŞİMİ”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAH
Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE DMA VANA/DEBİMETRE DEĞİŞİMİ”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH
Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE DMA VANA/DEBİMETRE DEĞİŞİMİ”
Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185