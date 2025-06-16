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İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde su kesintilerine dair detaylar açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Haziran tarihinde su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri bildirdi. Kesintinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

ETKİLENEN MAHALLE VE KESİNTİ NEDENİ

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Gümüşsuyu Mahallesi yer alıyor. Bu kesintinin nedeni, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANI

Su kesintisinin başlangıç tarihi 16 Haziran 2025, saat 14:40:30 olarak belirlendi. Tahmini bitiş saati ise 16 Haziran 2025, saat 17:30 olarak planlandı. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

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