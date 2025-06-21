BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Haziran günü etkili olacak su kesintisi ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Kesintiden etkilenecek olan ilçeler arasında Başakşehir mevcut.

KESİNTİ NEDENİ VE ZAMANI

Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. “100 mm çaplI şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Başlama tarihi 21 Haziran 2025, saat 14:33:30 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise 21 Haziran 2025, saat 19:00.

ETKİLENEN MAHALLE

Bu kesintiden etkilenecek olan mahalle Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi. Kesinti sırasında su temini ile ilgili bilgi almak isteyenler için ALO 185 iletişim hattı bulunduğu belirtiliyor.