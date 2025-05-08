İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi uygulanacak yerler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. 8 Mayıs’ta bir dizi ilçede su kesintisi gündeme gelecek. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arayanlar, detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul’daki kesintilerle ilgili bilgilere, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) websitesi aracılığıyla ulaşmak mümkün. Su kesintilerinin uygulanacağı ilçeler ve saatleri şu şekilde:

– ARNAVUTKÖY: Etkilenen Mahalle: Ömerli Mah. Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.” Başlama Tarihi: 08.05.2025 13:02, Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 17:00. Detaylı Bilgi İçin: ALO 185.

– BAHÇELİEVLER: Etkilenen Mahalle: Bahçelievler Mah. Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.” Başlama Tarihi: 08.05.2025 14:48, Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 19:00. Detaylı Bilgi İçin: ALO 185.

– BEYKOZ: Etkilenen Mahalle: Tokatköy Mah. Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası.” Başlama Tarihi: 08.05.2025 09:54, Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 18:00. Detaylı Bilgi İçin: ALO 185.