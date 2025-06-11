İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi

BEYKOZ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beykoz’da su kesintisi hakkında bilgiler gün yüzüne çıktı. İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran’da İstanbul genelinde su kesintisi yaşamaya hazır olan ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi ile ilgili saatleri…

ETKİLENEN MAHALLELER

Etkilenen Mahalle: ALİ BAHADIR MAH

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Etkilenen Mahalle: PAŞAMANDIRA MAH

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Etkilenen Mahalle: RİVA MAH

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185