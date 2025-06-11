Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi

BEYKOZ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beykoz’da su kesintisi hakkında bilgiler gün yüzüne çıktı. İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran’da İstanbul genelinde su kesintisi yaşamaya hazır olan ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi ile ilgili saatleri…

ETKİLENEN MAHALLELER

Etkilenen Mahalle: ALİ BAHADIR MAH
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00
Detaylı bilgi için: ALO 185

Etkilenen Mahalle: PAŞAMANDIRA MAH
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00
Detaylı bilgi için: ALO 185

Etkilenen Mahalle: RİVA MAH
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00
Detaylı bilgi için: ALO 185

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yabancı Uyruklu Şahıslar Yakalandı

Bursa'da, yabancı uyruklulara konaklama hizmeti sunan iki kişi gözaltına alındı. Ayrıca yedi kaçak göçmen de kimlik tespiti için ilgili birimlere yönlendirildi.
Haberler

Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı

Türk Kızılay, 157. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi'ni kırmızı ışıklarla süsleyerek kutlama gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.