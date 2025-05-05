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İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Sarıyer’de su kesintisi hakkında önemli bilgiler verildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Mayıs tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yapılacak alanları açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Ayazağa Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanması olarak belirtildi. Su kesintisinin başlaması 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:52’de gerçekleşiyor. Tahmini olarak kesintinin 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00’de sona ermesi bekleniyor. Detaylı bilgi için vatandaşların ALO 185 hattını araması öneriliyor.

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