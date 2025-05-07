İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. İSKİ, 7 Mayıs tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek?

MESKENLERİ ETKİLEYECEK MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek olan mahalle Ayazağa olarak belirlendi. Bu durum, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklanıyor. Arıza açıklaması ise şöyle: “100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak ifade edildi. Su kesintisinin başlangıç tarihi 7 Mayıs 2025 saat 12:59:50 olarak belirtilirken, tahmini bitiş tarihi ise 7 Mayıs 2025 saat 18:00 olarak duyuruldu. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.