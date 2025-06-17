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İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BEŞİKTAŞ’TA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beşiktaş’ta önemli bir su kesintisi durumu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Bu kesintinin ne zaman sona ereceği ise araştırılıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER

Söz konusu kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Abbasağa Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. Bu arıza, 100 mm çaplı şebeke hattında gerçekleşiyor.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Kesinti 17 Haziran 2025 tarihinde saat 15:25’te başlayacak ve tahmini olarak 17:30’da sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin ALO 185 hattı üzerinden destek alması mümkün.

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