İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Güngören’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve İSKİ’nin su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLELER

Etkilenen Mahalle: Akıncılar Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Gençosman Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: Güneştepe Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi”

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185