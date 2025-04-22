İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Verildi

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan günü gerçekleştirilecek olan su kesintilerini açıkladı. Bu kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle Cevizli Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde ifade edildi. Kesinti, 22 Nisan 2025 tarihinde 17:02:35’te başlayacak ve tahmini olarak 19:30’da sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.