Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Verildi

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Nisan günü gerçekleştirilecek olan su kesintilerini açıkladı. Bu kesintinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle Cevizli Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde ifade edildi. Kesinti, 22 Nisan 2025 tarihinde 17:02:35’te başlayacak ve tahmini olarak 19:30’da sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı Eski Diplomatik Süreç İstiyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, devrik rejim döneminde ayrılan diplomatlardan işe dönüş için form doldurmalarını talep etti. Bu adım, ülkenin yeniden inşası açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Haberler

Yüksekten Düşen Araçta Üç Yaralı

Batman'da bir otomobil, kontrolü kaybederek 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hızlıca müdahalede bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.