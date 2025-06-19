Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde 19 Haziran günü su kesintileri olabiliyor. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ’nin verilerine göre, kesintilerin detayları ve saatleri şöyle.

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Karlıbayır Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:11:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAĞCILAR’DA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Bağlar Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:04:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Altınşehir Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.
Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:38:53
Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ’nin resmi internet sitesinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileriyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Haberler

Giresun’da Baba Hayatını Kaybetti

Giresun'da denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cesedine ulaşıldı. Aynı zamanda yoğun bakımda tedavi gören babası Celal Derme de hayatını kaybetti.
Haberler

Söke’de Yeşilay Protokolü İmzalandı

Söke'de, bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, eğitim ve destek hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.