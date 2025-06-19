İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

İstanbul’da Su Kesintisi Bilgileri

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde 19 Haziran günü su kesintileri olabiliyor. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ’nin verilerine göre, kesintilerin detayları ve saatleri şöyle.

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Karlıbayır Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:11:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAĞCILAR’DA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Bağlar Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:04:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Altınşehir Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 19.06.2025 15:38:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ’nin resmi internet sitesinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileriyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.