İstanbul’da Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler belirlendi. İSKİ, 10 Haziran’da su kesintisi olabilecek ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği konusunda detayları öğrenmek için İSKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENİYOR?

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Alibeyköy ve Ayazağa yer alıyor. Alibeyköy Mahallesi’nde içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında sorun meydana geldi. Bu kesintinin başlangıç tarihi 10 Haziran 2025, saat 15:01 olarak belirtiliyor ve tahmini bitiş tarihi ise aynı gün, saat 17:00.

Ayazağa Mahallesi’nde ise 100 mm çaplı içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşecek. Kesintinin başlangıcı 10 Haziran 2025, saat 14:40; tahmini bitiş tarihi ise 18:00 olarak planlanmış. Daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hizmet hattı kullanılabilir.