İstanbul’da Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER DUYURULDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Haziran’da gerçekleşecek su kesintilerinin detaylarını paylaştı. İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceği hakkında merak edilen bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin duyurduğu 21 Haziran su kesintisi saatleri.

BAŞAKŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ

Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, içme suyu hatlarındaki meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisinden etkilenecek. Arıza bilgisi şu şekilde: 100 mm çaplı şebeke hattında yaşanan sorun nedeniyle su kesintisi olacak. Kesinti, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 14:33:30’da başlayacak ve tahmini bitiş tarihi 21 Haziran 2025 saat 19:00 olarak belirlenmiş. Daha fazla bilgi için Alo 185 hattı aranabilir.

ESENLER’DE SU KESİNTİSİ

Esenler ilçesinde de iki farklı mahallede su kesintileri yaşanacak. İlk olarak Birlik Mahallesi, yine içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun yaşamaktadır. Kesinti, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 13:41:45’te başlayacak ve tahmini bitiş saati 16:00 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kazım Karabekir Mahallesi de aynı sebep nedeniyle su kesintisinden etkilenecek. Kesinti saati ve tarihleri de Birlik Mahallesi ile aynıdır. Detaylı bilgi için Alo 185 iletişim hattı kullanılabilir.