İstanbul’da Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İSKİ, 10 Eylül tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeleri vatandaşlarla paylaştı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin 10 Eylül tarihinde planladığı su kesintisi saatleri.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ SU KESİNTİSİ

Kesintiden etkilenen mahalle, Kamiloğlu Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” şeklinde yapıldı. Bu arıza için kesinti, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 14:01’de başlayacak ve tahmini bitiş saati 17:00 olarak planlandı. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.

BAHÇELİEVLER’DE SU KESİNTİSİ

Bahçelievler ilçesinde ise Merkez Mahallesi su kesintisinden etkilenecek. Burada, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” nedeniyle kesinti yaşanacak. Kesinti, 10 Eylül 2025’te saat 14:00’te başlayacak ve tahmini bitiş saati 18:00 olarak belirlenmiş. Vatandaşlar, ALO 185 üzerinden bilgi alabilir.

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ

Beykoz’da Gümüşsuyu Mahallesi, su kesintisinden etkilenecek diğer bir yer. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” açıklaması yapıldı. Kesinti, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 15:47’de başlayacak ve tahmini bitiş saati 20:00 olarak planlandı. ALO 185 hattı ile detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi ziyaret edilebilir.