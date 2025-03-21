İstanbul’da Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ

İstanbul’daki su kesintileri konusunda güncel bilgiler paylaşıldı. İSKİ, 21 Mart günü İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman geri gelecek?

İSKİ, 21 Mart tarihinde su kesintisi yaşanacak bölgeler hakkında bilgi sağlıyor. Suların geri dönüş zamanı ve saat bilgisi de merak ediliyor. İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgede yaşanan su kesintileri hakkında detaylı bilgi almanız mümkün.

ETKİLENEN MAHALLE: İSTASYON MAH.

Etkilenen bölgelerde meydana gelen sorunlar kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İstasyon Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle, 100 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu.

ARIZA BİLGİLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 21 Mart 2025 saat 17:48:34 olarak belirlenirken, tahmini bitiş zamanı ise 21 Mart 2025 saat 22:00 olarak açıklanıyor.

Detaylı bilgi için ALO 185 hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.