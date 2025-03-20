İstanbul’da Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler belirlendi ve İSKİ, bu konudaki bilgi paylaşımlarını güncelledi. 20 Mart tarihinde su kesintisi yaşanacak mahallelerdeki durumu öğrenmek isteyenler, İSKİ’nin resmi internet sitesinden ilgili ilçelerini seçerek su kesintileri hakkında bilgi alabiliyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Adalar’da Kınalıada mahallesinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanıyor. Bu kesinti 20 Mart 2025 tarihinde saat 16:21’de başlayacak ve tahminen 19:00’da sona erecek. Ayrıntılı bilgiler için ALO 185 iletişim hattına başvurulabilir.

ATAŞEHİR’DE SU KESİNTİSİ

Ataşehir’de ise Mevlana Mahallesi’nde de benzer bir durum söz konusu. Burada da 100 mm çaplı içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak. Bu kesinti 20 Mart 2025 tarihinde saat 16:24’te başlayacak ve tahmini olarak 18:30’da sona erecek. Detaylar için yine ALO 185 üzerinden bilgi alınabilir.