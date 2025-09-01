İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE SÜRESİ

Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak kesinti, 3 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürüyor. Su kesintisinin, altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildiriliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesinti programı, mahallelere göre belirlenen saat farklılıklarıyla uygulanacak. 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 08:00 saatleri arasında su verilmeyecek mahalleler arasında Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe bulunuyor. Ayrıca, 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy olarak belirtiliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenmesi muhtemel vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden önlem almaları gerektiğini vurguluyor. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu ev ve iş yerlerinde, kesinti süresi boyunca gerekli hazırlıkların yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.