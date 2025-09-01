İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ VE SÜRESİ

Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak su kesintisi, 3 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edecek. Su kesintisi, altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesinti programı, mahallelere göre farklı saat dilimlerinde uygulanacak. 2 Eylül 21:00 ile 3 Eylül 08:00 saatleri arasında su verilmeyecek mahalleler şunlardır: Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe. 2 Eylül 21:00 ile 3 Eylül 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak diğer mahalleler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy.

VATANDAŞLARA UYARI

İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenebilecek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları gerektiğini belirtiyor. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu ev ve iş yerlerinde, kesinti süresi boyunca gerekli hazırlıkların yapılması istendi.