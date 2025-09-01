İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yapılan duyuruya göre, 2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak su kesintisi 3 Eylül Çarşamba öğle saatlerine kadar sürecek. Kesintinin, altyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

MAHALLELER VE ZAMAN DİLİMLERİ

Kesinti programında, mahallelere göre su verilmediği saatler farklılık gösteriyor. 2 Eylül 21:00 ile 3 Eylül 08:00 saatleri arasında su kesintisinin olacağı mahalleler şunlar: Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe. Ayrıca, 2 Eylül 21:00’dan 3 Eylül 12:00’ye kadar su kesintisi yaşayacak mahalleler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy olarak sıralanıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenme ihtimali olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden önlem almaları gerektiğini söylüyor. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu ev ve iş yerlerine, kesinti süresi boyunca gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği vurgulanıyor.