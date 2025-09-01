İstanbul’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE SÜRESİ

Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak olan su kesintisi, 3 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek. Kesintinin, altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirileceği bildiriliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesinti programı, mahallelere göre farklı saatlerde uygulanacak. 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 08:00 saatleri arasında su verilmeyecek mahalleler şunlardır: Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe. Ayrıca, 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şunlardır: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN KONULAR

İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenmesi muhtemel vatandaşların olumsuz durum yaşamamaları için önceden önlem almaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu ev ve iş yerlerinde, kesinti süresi boyunca gerekli hazırlıkların yapılması istendi.