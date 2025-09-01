“İstanbul’da Su Kesintisi Olacak.”

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE SÜRESİ

Yapılan açıklamaya göre, su kesintisi 2 Eylül Salı günü saat 21:00’de başlayacak ve 3 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek. Altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirilecek olan bu kesinti, özellikle bazı mahallelerde etkili olacak.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLELER

Kesinti programı, belirli mahallelerde saate göre farklılık gösterecek. 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 08:00 saatleri arasında su verilmeyecek mahalleler arasında Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe yer alıyor. Ayrıca, 2 Eylül 21:00 – 3 Eylül 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak diğer mahalleler ise Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy olarak belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

İSKİ yetkilileri, su kesintisinden etkilenmesi muhtemel vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlık yapmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle sabah saatlerinde su kullanımının yoğun olduğu ev ve iş yerlerinde, kesinti süresi boyunca gerekli önlemlerin alınması istendi.