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İstanbul’da Su Kesintisi Saatleri Açıklandı

İstanbul’da su kesintisi programı açıklandı. İSKİ’ye göre su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Mart günü su kesintisi uygulanacak ilçeleri belirtti. Peki, sular tam olarak ne zaman geri gelecek? İşte İSKİ’nin 14 Mart tarihli su kesintisi saatleri…

Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki kesintileri öğrenebilirsiniz.

Etkilenen Mahalleler ve Arıza Bilgileri

Etkilenen Mahalle: MOLLA GÜRANİ MAH
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama Tarihi: 14.03.2025 15:54:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.03.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: FİKİRTEPE MAH
Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama Tarihi: 14.03.2025 14:28:26
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.03.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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