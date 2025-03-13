İstanbul’da Su Kesintisi Saatleri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Başakşehir ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart tarihinde İstanbul genelinde etkilenecek yerleri duyurdu. Bu kapsamda halkın sorduğu “Su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu araştırılıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİSİ

Kesintiden etkilenecek mahalle Kayabaşı Mahallesi olarak belirlendi. Su kesintisinin nedeni ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.” olarak açıklanmıştır. Su kesintisi 13 Mart 2025 tarihinde saat 09:58’de başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek. Daha fazla bilgi almak isteyenler için ise ALO 185 hattı hizmet vermekte.