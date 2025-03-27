İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler açıklandı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda sorular gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Mart’ta İstanbul’da su kesintisi uygulanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ 27 Mart İstanbul su kesintisi saatleri…

İSKİ’DEN GÜNCEL BİLGİLER

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak için İSKİ internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçmeniz yeterli. Bu şekilde bölgenizdeki su kesintileriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA’DA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Cevatpaşa Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası”

Başlama Tarihi: 27.03.2025 10:56:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.03.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN’DA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Rami Cuma Mahallesi

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası”

Başlama Tarihi: 27.03.2025 10:56:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.03.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185