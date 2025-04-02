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İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

İstanbul’da su kesintisi ile ilgili önemli bilgiler yayımlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Nisan’da su kesinti yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. İstanbul’un bazı bölgelerinde su ne zaman geleceği sorusu merak ediliyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı 2 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri.

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Elmalı Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 02.04.2025 15:50:24
Tahmini Bitiş Tarihi: 02.04.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Cihangir Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 02.04.2025 15:39:27
Tahmini Bitiş Tarihi: 02.04.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul’un su kesintileri ile ilgili güncel bilgiler için İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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