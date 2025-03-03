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İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

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İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul’da 4 Mart tarihinde su kesintisine uğrayacak olan bölgeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Kesintinin etkili olacağı ilçeler arasında Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar yer alıyor. Bu ilçelerde su kesintileri, belirlenen saat aralığında gerçekleşiyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SONA NE ZAMAN ERECEK?

Kullanıcılar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya devam ediyor. Su kesinti saatleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki güncel su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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