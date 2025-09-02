İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanıyor

SU KESİNTİSİ HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde su kesintisi, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül Salı akşam saatlerinden itibaren Kadıköy’deki bazı mahallelerde su kesintisi olacak. Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle planlanan bu kesinti, farklı mahallelerde değişiklik gösteren zaman dilimlerinde sona erecek. Kadıköy’deki su kesintisinin ne zaman biteceği ve suların hangi saatlerde geri geleceği de merak ediliyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE ETKİLENEN MAHALLELER

İSKİ, Kadıköy’deki su kesintisinin detaylarını paylaştı. 2 Eylül Salı akşam saat 21:00’de başlayacak olan kesinti, 3 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe, Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy bulunuyor. İSKİ’nin duyurusuna göre kesinti süresi 11 ila 15 saat sürecek. Bu sebepten dolayı mahalle bazında suyun geri verilme saatleri farklılık gösterecek.

SUYUN GERI VERILME SAATLERI

Kesintiden etkilenecek mahallelerde suların geri gelme saatleri şöyle planlandı:

– Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe: 3 Eylül Çarşamba günü saat 08:00’de su verilecek.

– Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy: Sular 3 Eylül Çarşamba günü saat 12:00’den itibaren geri verilecek.

Bu kesinti, özellikle Koşuyolu Mahallesi’ndeki Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. İSKİ, çalışmaların planlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından İSKİ, su kesintisi süresince depolama ve tasarruf önlemleri almanın önemine dikkat çekiyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde suların geri geleceği saatler, yukarıda belirtilen şekilde planlandığını vurgulamakta fayda var.