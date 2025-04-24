İstanbul’da Su Kesintisi Yerleri Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak olan yerler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Nisan’da yaşanacak su kesinti bölgelerini açıkladı. Bu bağlamda, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu araştırılıyor.

ARDAKAN MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Mavigöl Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

Başlama Tarihi: 24.04.2025 15:54:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Görele Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi.

Başlama Tarihi: 24.04.2025 09:19:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.04.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında daha fazla bilgi alabilmek için İSKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir ve bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.