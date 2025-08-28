İstanbul’da Suç Çetelerine Operasyon Düzenlendi

İSTANBUL’DA SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da tehdit, yağma ve kurşunlama gibi suç faaliyetlerine karışan çetelere karşı 10 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar ve mühimmatlar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu operasyon, 18-27 Ağustos tarihleri arasında Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, 29 şüpheli yakalandı ve bunlardan 13’ü tutuklandı. Aramalarda toplamda; 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, 1 çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 euro nakit para ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI SERGİLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda elde edilen suç unsurları basına tanıtıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın toplantısında, “Huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz” dedi. Selami Yıldız, “Asayiş Şube Müdürlüğü’müz tarafından son 10 gün içerisinde 10 ilçede tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik operasyonlar yapılmış; 29 şahıs gözaltına alınmış ve 16 şahıs tutuklanmıştır. Hala 13 şahıs ile ilgili işlemler devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yıldız, operasyonlar kapsamında ele geçirilen 1 çelik yelek ve 17 tabancaya dikkat çekerek, “Eski nesil ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm suç grupları ile mücadeleniz kararlılıkla sürüyor” dedi.