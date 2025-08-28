İstanbul’da Suç Çetelerine Operasyon Yapıldı

SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine karşı 10 ilçede harekete geçildi. Yapılan bu operasyonlarda 29 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Aramalar sırasında çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELDEN GEÇİRİLEN MALZEMELER

Tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan yeni nesil suç çetelerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 13’ü tutuklandı. Gerçekleştirilen aramalarda 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, 1 çelik yelek ve 23 bin 400 lira ile 200 euro nakit para bulundu.

SUÇ UNSURLARININ SERGİLENMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar ve diğer suç delilleri sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, konuyla ilgili basın açıklaması yaparak, “Son 10 gün içerisinde 10 ilçemizde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 29 şahıs gözaltına alınmış, 16 şahıs tutuklanmıştır. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç grupları ile mücadelelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMALAR

Yıldız, “Arkadaşlarımızla huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz” diyerek, güvenlik çalışmalarının önemine vurgu yaptı.