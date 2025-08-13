İstanbul’da Suç Çetelerine Operasyon Yapıldı

İSTANBUL’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli silahlı saldırganlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 12 ilçede tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 42 suça karıştığı belirlenen 105 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BASKINLAR

Polis ekipleri, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlemiş olduğu operasyonda, Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri ve Zeytinburnu’nda çeşitli adreslere baskınlar yaptı. Bu baskınlarda 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, 6 iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan 14 şüpheli ile silah ticaretiyle ilgili 2 kişinin yakalanmasıyla toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan aramalarda, 111 adet tabanca, 1 adet el bombası, 751 adet fişek, 474 adet silah mekanizması, 124 adet namlu, 2 adet delici ve kesici alet, 2 adet taşlama makinası ile birlikte 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Adli işlemleri tamamlanan 85 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bugün gözaltına alınan 16 şüphelinin işlem süreçleri ise devam ediyor. Adliyeye sevk edilenlerden 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Operasyonlarla ilgili bilgiler paylaşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’da son bir ay içerisinde 14 ilçemizde yapılan operasyonlar kapsamında, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik toplam 85 şahıs gözaltına alındı, 69 şahıs tutuklandı, 16’sı ise adli kontrol hükümleri altında serbest kaldı. Bugün yaptığımız operasyonlarda 5 ilçede, 6 kurşunlama olayına karışan 14 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, merdiven altı diye tabir edilen bir silah atölyesi de ele geçirildi, burada 2 şahıs gözaltına alındı. Adli işlemler devam ediyor. Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak bu mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehir eşkiyalarına ve motosikletli suç çetelerine müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır” ifadelerini kullandı.