İstanbul’da Suç Örgütü Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL’DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

İstanbul’da Selahattin Yılmaz liderliğinde olduğu öne sürülen bir silahlı suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ersan Diamond markasının sahibi Ersan Gülmez ile birlikte iki avukat da yer alıyor. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerini verdikten sonra 10 kişi tutuklama talebiyle, Ersan Gülmez ile birlikte 4 kişi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar 5 farklı ilde gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adalet önüne çıkarıldı. Savcılıkta yapılan ifadeler neticesinde, 10 kişinin tutuklanması istenirken, aralarında ünlü kuyumcunun da bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkarıldı. Bu gelişmeler, İstanbul’daki suç örgütü ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.