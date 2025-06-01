İstanbul’da Suçlar İçin Sorumluluk Var

İSTANBUL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul’un Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir.” sözleriyle dikkat çekti. Gül, İstanbul’un nüfusunun yaklaşık 16 milyon olduğunu ve bu sayının Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir şehir olduğunu ifade etti.

BÜYÜK BİR ŞEHİRDE GÜVENLİK ÖNEMİ

Vali Gül, büyük ve dinamik bir metropolde belirli zamanlarda münferit suçların yaşanabileceğini belirtti. Bu durumun önlenmesine yönelik alınacak koruyucu ve önleyici önlemler ile ilgili kurumların hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Gül, hemşehrilerin huzurunu bozan durumlarla ilgili güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduklarını aktardı.

ADALLETİN YERİ MAHKEME SALONLARI

Gül, sosyal medya üzerinden adaletin sağlanamayacağının altını çizerken, “Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez.” ifadelerini kullandı. Güvenlik, adalet ve kamu düzeninin kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar vasıtasıyla sağlanması gerektiğini vurguladı. Toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Gül, sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmenin önemini dile getirdi.