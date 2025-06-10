İstanbul’da Sular 11 Haziran Yok!

SU KESİNTİSİNİN NEDENLERİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi de yapılacak.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Bu çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı: “Bahçelievler’de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar’da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler’de Fatih Mahallesi (bir kısmı).”