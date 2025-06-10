İstanbul’da Sular Yarın Olmayacak!

SU KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İSKİ tarafından yapılan bir açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi yapılacak.

SU VERİLEMEYECEK BÖLGELER

Bu çalışmalar dolayısıyla, 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şu şekilde sıralandı: “Bahçelievler’de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar’da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler’de ise Fatih Mahallesi (bir kısmı).”