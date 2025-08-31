İstanbul’da Şüpheli, Cüzdanı Çaldı

İSTANBUL FATİH’TE HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir restoranda, bir şüpheli, topallayarak içeriye girdi ve içinde bin dolar ile 10 bin lira bulunan cüzdanı çaldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, 26 Ağustos Salı günü saat 13.00 sıralarında Fatih Aksaray’da gerçekleşti.

ŞÜPHELİ RESTORAN ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTI

İddiaya göre, şüpheli, öncelikle gözüne kestirdiği restoranın etrafında bir süre keşif yaptı. Restoranda kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içeri girerek kasaya yöneldi. İlk olarak kasayı kontrol eden şüpheli, kasanın boş olduğunu görünce diğer çekmecelere yöneldi. Çekmeceler arasında yaptığı aramalarda, içinde para bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanı alarak hızlı bir şekilde restorandan uzaklaştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Şüpheli, çekmeceyi kapatmayı unuttuğunu fark edince geri dönerek çekmeceyi kapattı. Polis, olayla alakalı inceleme başlattı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde şüphelinin restorana girmeden önce çevreyi kontrol etmesi ve ardından çekmeceleri açmasının detayları yer alıyor.