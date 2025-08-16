İstanbul’da Sürücü Kadınla Görüntülendi

İSTANBUL’DA TEPKİ ÇEKEN TRAFİK OLAYI

İstanbul’da dikkat çekici bir olay meydana geldi. Henüz kimliği belirlenememiş bir sürücü, kucağında bir kadın ile birlikte otomobil kullanırken görüntülendi. Görgü tanıklarının cep telefonlarına yansıyan anlarda, kadının sürücünün kucağında oturduğu açıkça görülüyor. O anlara tanıklık eden bir kişi, duruma sert tepki göstererek, “Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler” diye konuşuyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞILIYOR

Olayın ne zaman ve hangi ilçede gerçekleştiği henüz belirginleşmezken, sosyal medyada bu görüntüler üzerine farklı yorumlar yapıldı. Paylaşılan videonun altında “Abartılacak bir şey yok videoda”, “Allah korusun bir kaza olsa”, “gayet normal bir görüntü”, “rezillik başka bir şey değil, eskiden kadın denilince edep haya akla gelirdi” gibi ifadeler yer aldı. Bu durum, toplumda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.