Haberler

İstanbul’da Sürücü Tehlikeli Makas Attı

TEHLİKELİ TRAFİK MÜDAHALESİ

İstanbul’da bir sürücü, trafikte makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu. Bu sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözler önüne serilen bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜLER HAYRET VERİCİ

Söz konusu görüntülerde, sürücünün trafikte diğer araçların arasından makas atarak ilerlediği görülüyor. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü. Hem güvenliği tehlikeye atan hem de dikkatleri üzerine çeken bu sürücünün davranışları, sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.