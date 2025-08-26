İstanbul’da Sürücü Tehlikeli Makas Attı

TEHLİKELİ TRAFİK MÜDAHALESİ

İstanbul’da bir sürücü, trafikte makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu. Bu sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözler önüne serilen bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜLER HAYRET VERİCİ

Söz konusu görüntülerde, sürücünün trafikte diğer araçların arasından makas atarak ilerlediği görülüyor. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü. Hem güvenliği tehlikeye atan hem de dikkatleri üzerine çeken bu sürücünün davranışları, sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi.