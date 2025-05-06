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İstanbul’da Sürücüler Arasında Kavga Oldu

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDAKİ TARTIŞMA

İstanbul Sancaktepe’de bir otomobil ile motosiklet sürücüsü trafikte kavga ediyor. Olay, Meclis Mahallesi Manyas Sokak’ta meydana geliyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bir tartışma başlıyor.

TALEPLER TARTIŞMAYLA BAŞLIYOR

Sürücüler arasındaki gerginlik çok geçmeden kavgaya dönüşüyor. Taraflar birbirlerine şiddet uyguluyor. Kavga, çevredeki insanların müdahalesiyle sona eriyor. O sırada kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıyor.

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