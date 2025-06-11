İstanbul’da Sürücüler Arasında Kavga Yaşandı

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGA ÇIKARDI

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleşti. Hürriyet Mahallesi Turna Sokak üzerinde yol verme nedeniyle çıkan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde yaşanan bu olayda, iki sürücü arasında başlayan diyalog hızla gerginleşti.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIYOR

Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırmaya başladı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Ancak tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi durumu kontrol altına almak için müdahale etti.

Polis ekiplerinin önemli çabalarıyla taraflar sakinleştirildi. Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere bir kişi emniyete götürüldü. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı ve gelen polisin müdahale ettiği anlar dikkat çekti.