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İstanbul’da Sürücüler Kavga Etti

İSTANBUL’DA TARTIŞMA KAVGA ÇIKARDI

İstanbul Esenyurt’ta, yol vermeme meselesi yüzünden ortaya çıkan tartışmada durum ciddi şekilde gerildi. Trafik akışını hiçe sayan sürücüler yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Diğer araçlar tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan sürücüler, anları kaydeden bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, önceki akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddialara göre, yol verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sürücüleri sözlü tartışmaya sürükledi. Kısa zaman içinde tırmanan gerginlik, araçlarından inen sürücülerin yumruklaşmasıyla sonuçlandı. Akan trafiğin ortasında gerçekleşen kavgada sürücüler yerlerde yuvarlanırken, diğer araçların altında kalmak tehlikesiyle son anda kurtuldular. Diğer sürücülerin cep telefonlarıyla kaydedilen o anlar, kavganın ne denli büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi.

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