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İstanbul’da Sürücüsüz Metro Korkusu Yaşandı

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SEYİRCİSİZ METRO SINIRLARI ZORLADI

İstanbul’daki Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda bir sorun yaşandı. Seyir halindeki sürücüsüz metro, yolculuk sırasında 5 durağı atlayarak ilerledi. Bu durum yolcular arasında büyük bir panik yarattı.

YOLCULAR ACİL DURDURMA YAPTI

Yolcular, acil durdurma butonuna basarak metroya müdahale etti. Altınşehir durağına yakın bir noktada durabilen trenin ardından, raylara inen bazı yolcular, yaşanan bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. Panik dolu anların kaydedilmesi, durumu daha da dikkate değer hale getirdi.

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